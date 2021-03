In Graz befindet sich der Forschungs- und Innovations-Hub der börsennotierten Varta AG. Dort wird erforscht, wie die Batterien der nächsten Generation funktionieren werden. Die seit 2017 an der Frankfurter Börse notierte Varta AG hat "große Ziele und Pläne für die Energiespeicher der nächsten Generation made in Europe," wie Aufsichtsrats-Chef Michael Tojner gerne betont. Erreichen will man dies mit einer konsequent umgesetzten Wachstumsstrategie, dem Ausbau der Produktionskapazitäten und bedeutsamen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Eine wesentliche Forschungs-Einrichtung der Varta AG befindet sich in Graz bei der Varta Micro Innovation GmbH. Die Gesellschaft ist sozusagen der Forschungs- und Innovationshub der Varta AG und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...