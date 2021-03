Content Guru, der führende Anbieter von Customer-Engagement- und Experience-Lösungen, hat im Zuge seines weltweiten Wachstumskurses Thomas Vogel zum neuen Country Manager in der Region DACH ernannt. In seiner neuen Position wird er den Kundenstamm von Content Guru in den deutschsprachigen Märkten weiter ausbauen und das Unternehmen so bei der weiteren Expansion unterstützen. Seinen Aufgaben geht der neue Country Manager DACH vom regionalen Hauptsitz von Content Guru in München aus nach.

Thomas Vogel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche und bringt eine starke Expertise bei der Führung von Vertriebsteams mit. So leitete er zuletzt als Director Sales Enterprise Germany, Austria Switzerland die Vertriebsgeschicke des Telekommunikationsunternehmens Polycom GmbH. In dieser Position gelang es ihm, die Verkaufszahlen für Video- und UC-Lösungen signifikant auszubauen. Davor stand er als Vertriebsleiter in Diensten von Avaya Deutschland GmbH Co KG, wo er erfolgreich den Contact-Center-Vertrieb steuerte. Frühere Stationen seiner Karriere führten Vogel zu Unternehmen wie General Motors, IBM und Vodafone.

"Meine Mission bei Content Guru ist es, die technischen sowie Projekt- und Operations-Teams des Unternehmens in der DACH-Region weiter auszubauen und die Anwenderbasis nachhaltig zu erweitern", so Thomas Vogel über seine neue Aufgabe. "Ich bin stolz, einem talentierten Team anzugehören, das auf eine erstklassige Cloud-Lösung zurückgreifen kann."

"Wir freuen uns sehr, Thomas im Team von Content Guru willkommen zu heißen", erklärt auch Martin Taylor, stellvertretender CEO und Mitbegründer von Content Guru. "Wir sind überzeugt davon, dass er dank seiner Erfahrung der Richtige ist, um eine starke Führungsrolle in der DACH-Region zu übernehmen. Die COVID-19-Pandemie hat die Cloud-Technologie für Unternehmen, die in turbulenten Zeiten erfolgreich sein wollen, unverzichtbar gemacht. Wir sind bereit, unsere Lösung storm einem boomenden deutschsprachigen Markt zur Verfügung zu stellen, der seine bisherige konservative Einstellung in diesem Bereich überwunden hat."

Über Content Guru

Content Guru ist einer der weltweit größten Anbieter von Cloud-Contact-Center-Infrastrukturen. Die preisgekrönten Customer-Engagement- und Experience-Lösungen des Unternehmens nutzen Hunderte führender Organisationen und Regierungsinstitutionen auf der ganzen Welt.

Die Cloud-native Omni-Channel-Lösung storm von Content Guru bietet nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit, einzigartige Integrationsmöglichkeiten und KI-Fähigkeiten, die in der Branche führend sind. Content Guru stellt sicher, dass Contact Center und Customer Engagement Hubs die Bedürfnisse jedes Benutzers durchgehend erfüllen. storm wird in unternehmenskritischen Anwendungen in ganz Europa, den USA und im Asien-Pazifik-Raum in Branchen wie Finanz- und Gesundheitswesen, Behörden oder Versorgungsunternehmen eingesetzt. Zu den Kunden, die sich auf storm verlassen, gehören Sodexo, Chubb, Serco und NHS 111.

