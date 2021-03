Nach dem verhaltenen Wochenstart dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder klarer aufwärts gehen. Dabei sollte der Dax -0,28% die Marke von 14 500 Punkten überwinden, die er tags zuvor unterschritten hatte. Knapp eine halbe Stunde vor Handelsstart wurde der deutsche Leitindex rund 0,4 Prozent höher bei 14.525 Punkten gesehen. Damit bleibt der Dax in Sichtweite des Rekordhochs von 14.595 ...

