Die Wiener Börse dürfte am Dienstag erneut höher in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte ein Kursplus von 0,3 Prozent für das Aktienbarometer. Positive Vorgaben lieferte die Wall Street. Der Dow Jones hatte den siebenten Tag in Folge mit Gewinnen geschlossen und ein neues Rekordhoch markiert. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...