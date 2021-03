DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Direktorin: PEPP-Wochendaten nicht überbewerten

EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat davor gewarnt, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) wöchentlich veröffentlichten Daten zu den Nettoanleihekäufen im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP zur Schätzung eines voraussichtlichen Monatskaufvolumens zu verwenden. "Ein Grund ist die unterschiedliche Zahl von Handelstagen in den einzelnen Monaten - identische Monatsvolumina könnten mit unterschiedlichen Wochenvolumina einhergehen", schrieb Schnabel im Kurznachrichtendienst Twitter.

Sondierungsgespräche in Baden-Württemberg beginnen am Mittwoch

Nach der Wahl in Baden-Württemberg beginnen die siegreichen Grünen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann bereits am Mittwoch mit Sondierungen zur Regierungsbildung. Die Partei habe CDU, SPD und FDP jeweils zu einer "ersten Runde Sondierungsgespräche" in zwei Tagen eingeladen, hieß es in einer Erklärung. Für die Reihenfolge sei das Wahlergebnis vom Sonntag maßgeblich.

SPD in Rheinland-Pfalz beschließt offiziell Gespräche über Ampel

Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die SPD bei einer Landesvorstandssitzung in Mainz offiziell beschlossen, Grüne und FDP zu Sondierungsgesprächen über eine Fortsetzung der Ampelkoalition einzuladen. Die Gespräche sollen "zeitnah aufgenommen" werden, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Geplant sei, am 2. Mai auf einem Landesparteitag über den Koalitionsvertrag abzustimmen.

Laschet stellt sich hinter Spahn und Altmaier

Nach der Wahlschlappe seiner Partei in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat CDU-Chef Armin Laschet die Maskenaffäre als Ursache benannt, zugleich aber Kritik am Corona-Management der Bundesregierung zurückgewiesen. Das Verhalten einiger Unionsabgeordneter habe "Vertrauen grundlegend zerstört", sagte Laschet in der ZDF-Sendung "Was nun?". Zugleich stellte er sich klar hinter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, seinen Mitstreiter um die Kanzlerkandidatur, sowie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU).

CDU-Abgeordnete fordern Abschaffung der Diesel-Subventionen für mehr Klimaschutz

Um die deutschen Klimaziele erreichen zu können, schlägt eine Gruppe von 29 CDU-Bundestagsabgeordneten ein Ende der Subventionen für Diesel und Kerosin sowie eine Erhöhung des CO2-Preises vor. Das geht aus einem gemeinsamen Papier mit der Überschrift "Politik für eine grüne Null" hervor, über die der Sender n-tv berichtete. Anlass ist die Veröffentlichung der deutschen Klimabilanz für 2020.

USA und europäische Staaten gegen Normalisierung von Beziehungen zu Syrien

Anlässlich des zehnten Jahrestag des Beginns des Syrien-Konflikts haben Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien und Italien eine Normalisierung der internationalen Beziehungen zur Assad-Regierung abgelehnt. Die für dieses Jahr anberaumte Präsidentschaftswahl in Syrien dürfe nicht zu einer "Normalisierung der internationalen Beziehungen mit dem syrischen Regime" führen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister.

Afghanische Regierungsvertreter und Taliban wollen in Moskau über Frieden verhandeln

Vertreter der afghanischen Regierung und der radikalislamischen Taliban-Miliz wollen am Donnerstag für weitere Friedensgespräche in Moskau zusammenkommen. Die Taliban würden an den Verhandlungen in der russischen Hauptstadt mit einer zehnköpfige Delegation teilnehmen, erklärte ein Sprecher der Miliz im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Delegation werde von Taliban-Mitbegründer Mullah Baradar Achund angeführt. Russland hatte zu der Gesprächsrunde eingeladen.

Schwester von Nordkoreas Machthaber attackiert USA und Südkorea

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat die USA mit scharfen Worten angegriffen. Die Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden wolle "den Geruch von Schießpulver über unserem Land verbreiten", sagte Kim Yo Jong nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Zeitung Rodong Sinmun. "Wenn Sie die nächsten vier Jahre ruhig schlafen wollen, wäre es besser, nicht gleich zu Beginn für Arbeit zu sorgen, die Ihnen den Schlaf rauben wird."

Bolsonaro tauscht erneut Gesundheitsminister aus

Inmitten der Corona-Krise wechselt der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro erneut seinen Gesundheitsminister aus. Interims-Minister Eduardo Pazuello werde sein Amt verlieren, auf ihn solle Marcelo Queiroga folgen, sagte Bolsonaro bei einem Treffen mit Anhängern im Präsidialpalast. Bis zur Amtsübernahme würden noch zwei bis drei Wochen vergehen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2021 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.