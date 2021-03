Die Nordex Group zieht einen weiteren Auftrag aus Italien an Land: Hierfür liefert der Windturbinenbauer zehn Turbinen des Typs N131/3600, die für einen 35-MW-Windpark in der Region Basilicata in Süditalien bestimmt sind. Der Auftrag umfasst zudem einen Service-Vertrag der Turbinen über zunächst zwei Jahre. Der Name des Kunden und des Projekts werden auf Kundenwunsch nicht bekannt gegeben. Ebenso ...

