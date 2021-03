München (ots) - Eine unkonventionelle Online-Ausstellung zum Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland." 1.000 Bilder und Texte zeigen Juden auf allen Kontinenten: geniale Erfinder, sexy Models oder furchterregende Piraten. Berühmte Boxer, gefeierte Kriegshelden oder bekannte Schauspieler. Die Ausstellung präsentiert selbstbewusst die herausragenden Leistungen von Juden in Deutschland und anderen Ländern - und führt antisemitische Vorurteile ad absurdum.Entwickelt wurde "Wir Juden" vom Münchner Politologen und Kommunikationspsychologen Leo Sucharewicz, Vorsitzender des Trägervereins "Demokratie und Information e.V." Seine Haltung bringt er auf eine klare Formel: "Antijüdische Vorurteile wurden und werden produziert - manchmal richtig industriell - und verbreitet. Von skrupellosen Herrschenden, dummen Menschen oder gehässigen Medien. Die Ausstellung "Wir Juden" entlarvt die Vorurteile als das, was sie sind: blanker Unsinn."Die Ausstellung wird flankiert durch ein breites Spektrum an Vorträgen und Seminaren. Sie richten sich vor allem an Bildungsbeauftragte in Polizei und Bundeswehr, Journalisten, Lehrer und Bildungseinrichtungen.Der Online Launch von www.wir-juden.com erfolgt mit 14 Kapiteln, die inhaltlich laufend erweitert werden. Monatlich kommen drei weitere Kapitel hinzu. Das Projekt wird vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie vom Zentralrat der Juden in Deutschland gefördert.Pressekontakt:Bettina S. Edelmann, Referat Medien & PRTel.: 0049-(0)89-44478230pr-by-edelmann@t-online.deOriginal-Content von: DEIN - Demokratie und Information e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154195/4864816