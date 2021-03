Die Wiener Börse konnte zum Wochenbeginn mit etwas höheren Notierungen schliessen, der ATX endete mit einem Plus von 0,2%, was den sechsten Gewinntag in Folge bedeutete. Nachdem das heimische Börsenbarometer über weite Strecken des Tages im positiven Bereich gehandelt hatte, kam es am Nachmittag zu einem deutlichen Rückgang, der aber schnell wieder aufgeholt werden konnte. Zu den Aktien im Blickpunkt zählte gestern Semperit mit einem Kurssprung von 13,6%, der Gummihersteller rechnet für 2021 mit einem deutlich höheren Ergebnis als noch im Vorjahr. Für 2021 geht das Unternehmen nun von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 395 Millionen Euro aus, was nach Angaben des Unternehmens signifikant über dem Ebitda für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...