DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

CLIQ Digital steigt durch die Partnerschaft mit Utomik in die sehr attraktive und schnell wachsende Games-Welt ein



16.03.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CLIQ Digital steigt durch die Partnerschaft mit Utomik in die sehr attraktive und schnell wachsende Games-Welt ein - All-in-One-Portal enthält jetzt Core- & Casual-Games für die ganze Familie - Neue Spielekategorie wird zusätzlichen Markt und Zielgruppen weltweit ansprechen - Globaler Markt für Videospiele wird 2025 voraussichtlich 221 Milliarden Dollar erreichen - Unbegrenzter Zugang zu hochwertigen Titeln von führenden Publishern und Indie-Games über alle Genres im Angebot Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Games, Sport- und Filminhalten anbietet, ist stolz, den offiziellen Start seiner fünften und neuesten Content-Kategorie bekannt zu geben: Games. Es wird erwartet, dass Spiele einer der am schnellsten wachsenden digitalen Medienmärkte weltweit sein werden. Der globale Spielemarkt wurde im Jahr 2020 auf 136 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2025 voraussichtlich einen Wert zwischen 221 und 257 Milliarden US-Dollar erreichen. Durch die Partnerschaft mit Utomik (Utomik.com), einem Spiele-Abonnement-Service, der derzeit mehr als 1.200 hochwertige, handverlesene Games von unzähligen Publishern wie 2K Games, THQ, Deep Silver, Epic Games und unabhängigen Spieleentwicklern weltweit anbietet, ermöglicht CLIQ seinen Mitgliedern nun Zugang zu endlosem Spielevergnügen. Darüber hinaus sind großartige Desktop-Spiele und echte Klassiker für die ganze Familie über alle Genres und Altersgruppen hinweg enthalten. Das gesamte Games-Portfolio wird sowohl Core- als auch Casual-Gamer ansprechen, sowohl im Einzel- als auch im Mehrspieler-Modus. Einige nennenswerte Titel sind Borderlands, Risen 3, Saints Row IV, Metro 2033, Hitman: Absolution, Operation Flashpoint, Darksiders 2, Adventure Time, Outcast - Second Contact, Deponia und Warhammer: Chaosbane. Der monatliche Abonnementpreis von CLIQ beinhaltet nun den unbegrenzten, werbefreien Zugriff auf alle Spieleinhalte von Utomik. Utomik ist für die technische Umsetzung und die Kuratierung des Spielekatalogs verantwortlich. Die Mitglieder müssen den Utomik-Client installieren, über den die Spiele verwaltet und gespielt werden. Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands:

"Games sind ein weiterer Meilenstein in unserer Strategie, das Angebot an Portalinhalten zu erweitern und zu verbessern. Die hohe Qualität, das breite Angebot und die Tatsache, dass für jeden etwas dabei ist, unterstreicht den künftigen Wachstumskurs von CLIQ. Wir wollen sowohl für unsere bestehenden als auch für neue Mitglieder über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg noch attraktiver, unterhaltsamer und relevanter werden." Stellungnahme von Richard van Barneveld, Leiter Geschäftsentwicklung bei Utomik:

"Als Teil der Wachstumsstrategie von Utomik freuen wir uns über die Partnerschaft mit CLIQ. Gemeinsam können wir unsere Stärken kombinieren, um unsere Unterhaltungsangebote vielen weiteren Kunden und Märkten zugänglich zu machen." Nota bene:

Am 17. März 2021 wird der Geschäftsbericht für das GJ 2020 veröffentlicht und die geprüften, endgültigen Finanzzahlen für das GJ 2020 sowie der Dividendenvorschlag und der Ausblick für das GJ 2021 vom Vorstand im Rahmen einer Telefonkonferenz vorgestellt. Finanzkalender 2021: GJ 2020 Geschäftsbericht & Telefonkonferenz (14 Uhr) Mittwoch 17. März 2021 Ordentliche Hauptversammlung Donnerstag 29. April 2021 Quartalsmitteilung Q1 2021 & Telefonkonferenz Donnerstag 6. Mai 2021 Quartalsmitteilung Q2/6M 2021 & Telefonkonferenz Dienstag 3. August 2021 Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Telefonkonferenz Dienstag 2. November 2021

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CLIQ Digital AG Investor Relations

Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun

Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955

E-Mail: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.com

www.cliqdigital.com

CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR-Berater)

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 89 125 09 03-33

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Utomik B.V. Business Development

Richard van Barneveld | Rachelle Verheijden

Tel: +31 (0)408427372

Email: partners@utomik.com

www.utomik.com Über CLIQ Digital: CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Über Utomik: Utomik ist das einzige Gaming-Unternehmen, das sowohl im Bereich Cloud-Gaming und Content-Services als auch auf dem B2C- und B2B-Markt aktiv ist. Utomik verfügt über eine weltweit führende Marktposition für Gaming-Inhalte (Verträge mit mehr als 150 Spielestudios weltweit, +1.200 Spiele für Abonnenten). Seine einzigartige und zukunftssichere hybride Spieleplattform (Smart Download/Streaming und Cloud-Gaming) mit zahlreichen Intellectual Properties (Content Ingestion und Progressive Download) macht Utomik zur besten unabhängigen Plattform für Gamer.

16.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de