Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Schatzanweisungen standen im Februar unter Abgabedruck, so die Experten von Union Investment.Der im August letzten Jahres begonnene Trend zu höheren Renditen habe sich im Februar mit hoher Dynamik fortgesetzt und seinen Höhepunkt in einem starken Abverkauf kurz vor dem Monatsende gefunden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende Januar noch bei 1,07 Prozent gelegen habe, sei zum Monatsende kurzzeitig auf mehr als 1,6 Prozent geklettert. Schlussendlich sei ein Anstieg auf 1,41 Prozent verblieben. Als belastend hätten sich vor allem die Pläne für ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar erwiesen. ...

