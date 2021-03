Wien (www.anleihencheck.de) - Der EUR Credit Primärmarkt begrüßte die neue Handelswoche gestern mit reger Aktivität, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Insgesamt seien EUR 9,8 Mrd. über zwölf Tranchen von zehn Emittenten am europäischen Primärmarkt gepreist worden. Diesmal sei die Aktivität von Corporates und Financials dominiert worden. Zu den Highlights hätten Bank of America und Verizon Communications und damit weitere US-Emittenten gezählt, die von den niedrigen EUR-Renditen profitieren möchten. Letztere habe eine Drei-Tranchen-Transaktion (EUR 2,8 Mrd.) begeben, nachdem sie in der vergangenen Woche eine neunteilige USD-Emission begeben habe. Im Segment der Govies/SSAs seien die Anleiheauktionen von Litauen und der Slowakei bei den Investoren sehr gefragt gewesen. ...

