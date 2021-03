Die Aktie von ThyssenKrupp (TKA.DE) gibt am Dienstag auf 11,54 Euro nach und knüpft damit an die gestrigen Verluste an. Die Schwäche sollte jedoch nicht überraschen. Ende Dezember brach der Kurs aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange zwischen 3,80 und 7,70 Euro aus und konnte ausgehend vom Tief (März 2020) über 250% an Wert gewinnen. Angesichts des Tempos der jüngsten Rallye und der bärischen Divergenz zwischen Kurs und RSI wäre eine Korrektur angebracht. Die wichtigsten Unterstützungen sind im Chart ...

