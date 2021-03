Mainz (ots) -Woche 11/21Mittwoch, 17.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Macht und MachenschaftenCum Ex - Der Milliarden-SteuerskandalDeutschland 20206.20 Macht und MachenschaftenDas geheime System der KartelleDeutschland 20177.05 Der Milliardenbetrug des Bernie MadoffFrankreich 20187.50 Lincolns letzter Tag - Präsidentenmord in WashingtonUSA 20178.35 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und ClydeGroßbritannien 20099.20 Sündenbabel BerlinDrogen, Sex und schwere JungsDeutschland 201810.05 Sündenbabel BerlinMörder, Opfer und ErmittlerDeutschland 201810.50 Sündenbabel BerlinTraumfabrik und TodesengelDeutschland 202011.35 Sündenbabel BerlinUtopie und UntergangDeutschland 202012.20 Marilyn Monroe - Mythos auf dem PrüfstandGroßbritannien 201513.00 Hollywood StoriesJohn TravoltaUSA 201913.30 Hollywood StoriesTom CruiseUSA 201913.55 Hollywood StoriesAnthony Pellicano - Der Promi-DetektivUSA 201914.20 Hollywood StoriesWill & Jada Smith14.50 Hollywood StoriesKylie JennerUSA 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:16.10 Hollywood StoriesGwyneth PaltrowUSA 201916.35 Hollywood StoriesHeath LedgerUSA 201917.05 Hollywood StoriesJohnny DeppUSA 201917.30 Hollywood StoriesDie weißen OscarsUSA 201917.55 Hollywood StoriesKindesmissbrauch in der TraumfabrikUSA 201918.20 Hollywood StoriesMeToo - Der Fall Harvey WeinsteinUSA 201918.50 Nicht ganz grün - Nebenwirkungen der EnergiewendeFrankreich 2020(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Metropolen in GefahrNew York gegen die FlutenDeutschland 201922.25 Metropolen in GefahrTokio gegen das Mega-BebenDeutschland 201923.10 Leschs KosmosDürre Zeiten: Der Kampf ums WasserDeutschland 202023.40 Leschs KosmosWirbelstürme - Monster auf AbwegenDeutschland 20190.10 Leschs KosmosWie viel Grün braucht der Blaue Planet?Deutschland 20200.40 heute journal1.05 Warum wir hassenUrsprungUSA 20191.50 Warum wir hassenFremdeUSA 20192.30 Warum wir hassenPropagandaUSA 20193.10 Warum wir hassenExtremismusUSA 20193.55 Warum wir hassenVölkermordUSA 20194.35 Warum wir hassenHoffnungUSA 2019Donnerstag, 18.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 Hate Crime - Tatmotiv HassRassenhass in MississippiUSA 20186.00 Hate Crime - Tatmotiv HassDer Stalker mit der KameraGroßbritannien 20186.45 ZDF-HistoryDie geheimste Unterwelt der SSDeutschland 20197.30 Geheime Welten - Reise in die TiefeKrieg unter TageGroßbritannien 20188.15 Geheime Welten - Reise in die TiefeDie unterirdische StadtDeutschland 20189.00 Geheime Welten - Reise in die TiefeFestung im UntergrundDeutschland 20189.50 Geheime Welten - Reise in die TiefeIm Schutz der DunkelheitDeutschland 201810.35 Geheime Welten - Reise in die TiefeFeuer und EisDeutschland 201811.20 Geheime Welten - Reise in die TiefeNetz aus TunnelnGroßbritannien 201812.05 Geheime Welten - Reise in die TiefeVersteckt im FelsenGroßbritannien 201812.50 Wladiwostok - Russlands Boomtown am PazifikFrankreich 201813.35 Putin - Russlands neuer ZarFrankreich 201814.20 Putin und die MafiaGroßbritannien 201915.05 Kampfbereit: Russlands HooligansFußball, Randale und PolitikDeutschland 201715.50 Russlands Fightclubs - Mit Fäusten aus der ArmutGroßbritannien 202016.35 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des WohlstandsUSA 201917.20 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums ÜberlebenUSA 201818.05 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USAFrankreich 201918.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDie zweite ErdeUSA 201819.35 Das Rätsel des EismondsLeben auf dem Titan?Deutschland 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Die PlanetenJupiterGroßbritannien 201923.10 Die PlanetenSaturnGroßbritannien 20190.00 Die PlanetenEisweltenGroßbritannien 20190.40 heute journal1.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitNeutronensterneUSA 20181.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSternenexplosionUSA 20182.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitArchitekten des AllsUSA 20183.25 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitKosmische NebelUSA 20184.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer interstellare RaumUSA 20184.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer AnfangUSA 2018Freitag, 19.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDunkle EnergieUSA 20186.20 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitAußerirdisches LebenUSA 20187.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer SaturnUSA 20187.50 forum am freitag8.10 Frontal 21-DokumentationTurbo, Tempo, Tesla - Elon Musk in BrandenburgDeutschland 20218.55 auslandsjournalDeutschland 20219.25 "New York Times"-ReportageMit dem Taxi in den RuinUSA 20189.45 John McAfee - Das bizarre Leben des Software-MillionärsGroßbritannien 201611.20 Whitey - Mafiaboss und FBI-InformantUSA 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:1.10 Ägyptens Totenstadt - Die Geheimnisse von SakkaraÄgypten 20181.55 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der KriegerGroßbritannien 20192.40 Apokalypse ÄgyptenDas Geheimnis der PyramideGroßbritannien 20193.20 Die Geheimnisse der Cheops-PyramideGroßbritannien 20184.05 Schätze des alten ÄgyptenNofretete und die Goldmaske des TutanchamunGroßbritannien 20144.50 Schätze des alten ÄgyptenDer Große Tempel des RamsesGroßbritannien 2014