Unterföhring (ots) -- Epische Science-Fiction-Mystery-History-Dramaserie um eine Bande viktorianischer Frauen- Ab 12. April nur wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung im Stream auf Sky Ticket sowie auf Sky Atlantic und über Sky Q auf Abruf- Wahlweise auf Deutsch oder im Original- Trailer zum Download:- Youtube-Link:Unterföhring (ots) - 16. März 2021 - am 12. April startet die neue HBO-Serie "The Nevers (https://www.sky.de/programm/film-serien-news/erster-trailer-zur-neuen-hbo-serie-the-nevers-211054)" bei Sky - heute gibt es einen zweiten neuen Trailer zu sehen. Der epische Mix aus Science-Fiction, Fantasy, History und Drama begleitet eine Gang viktorianischer Frauen, die alle über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügen, gegen unzählige Feinde kämpfen müssen und eine Mission verfolgen, die die Welt verändern könnte.Über "The Nevers":In den letzten Jahren der Regentschaft Königin Victorias wird London von den so genannten "Berührten" heimgesucht: Menschen - meist Frauen - die plötzlich über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügen - manche charmant, andere sehr beunruhigend. Unter ihnen die mysteriöse und schlagfertige Witwe Amalia True (Laura Donnelly) und die brillante junge Erfinderin Penance Adair (Ann Skelly). Beide sind Meisterinnen dieser neuen Unterklasse, die zum einen den "Berührten" ein Zuhause geben und zum anderen gegen so ziemlich alle Mächte kämpfen müssen, um für diejenigen Platz zu schaffen, die in der Geschichte, wie wir sie kennen, bislang keinen Platz hatten.In dem atemberaubenden Mix aus Sci-Fi, Fantasy, History und Drama "The Nevers" spielen neben Laura Donnelly ("Britannia", "Outlander") und Ann Skelly ("Vikings") auch Olivia Williams ("Counterpart"), James Norton ("Little Women"), Tom Riley ("Da Vinci's Demons"), Rochelle Neil ("Das Boot"), Pip Torrens ("Versailles"), Denis O'Hare ("True Blood", "Good Wife"), Zackary Momoh ("Harriet - Der Weg in die Freiheit"), Elizabeth Berrington ("Patrick Melrose"), Kiran Sawar ("Silent Witness"), Nick Frost ("Into The Badlands") und Ben Chaplin ("Die Tore der Welt", "Mad Dogs"). "The Nevers" wurde kreiert und produziert von Joss Whedon, Bernadette Caulfield, Ilene S. landress, Doug Petrie und Jane Espenson, als ausführende Produzentin fungiert Philippa Goslett.Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld (https://www.sky.de/serien/westworld/staffel-3-161402)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones-11004) zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4864939