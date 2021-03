Immobilienkäufer dürfen fiktive Mängelbeseitigungskosten gegen ihren Verkäufer geltend machen. Das hat der BGH in einem aktuellen Urteil entschieden. Demnach müssen die Wohneigentümer nicht in Vorleistung treten, bevor sie Schadensersatz verlangen können. Ein Immobilienbesitzer hatte 2014 seine Eigentumswohnung zu einem Preis von knapp 80.000 Euro unter Ausschluss der Sachmängelhaftung verkauft. Im Kaufvertrag wies der Verkäufer darauf hin, dass sich an der Schlafzimmerwand immer wieder Feuchtigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...