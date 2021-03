Der Technologiesektor konnte sich in den letzten Handelstagen erholen.Der Technologiesektor konnte sich in den letzten Handelstagen erholen. Der Korrektur, die hier das Handelsgeschehen von Mitte Februar bis in den März hinein dominierte, wurde so erst einmal der Schwung genommen. Nichtsdestotrotz ist noch nicht viel "gewonnen". Es läuft eine wichtige Phase. Auch Intel steckt in einer aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...