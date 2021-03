Frankfurt (ots) - "Hacker - Angriff auf unsere digitale Zivilisation", Anonyme Autoren, 448 Seiten, ISBN 978-3-947818-23-5, DC PublishingDas neue Buch "Hacker - Angriff auf unsere digitale Zivilisation" ist angesichts der weltweiten Angriffswelle auf Computersysteme seit Anfang des Jahres an Aktualität kaum zu überbieten. Auf 448 Seiten vermitteln die Autoren einen umfassenden Einblick in die internationale Hackerszene. Es werden die verschiedenen Angriffsformen mit ihren verheerenden Folgen detailliert aufgedeckt und erklärt. Das Spektrum beginnt bei den Anfängen des Telefonbetrugs bis zum heutigen Milliardengeschäft weltweit operierender Hackerbanden mit brandaktuellen Beispielen bis ins Jahr 2021 hinein.Die Autoren bleiben anonym, weil sie, wie der Verlag schreibt, andernfalls befürchten müssten, dass ihre E-Mails entschlüsselt, ihre Webseiten manipuliert, ihre Konten gehackt, ihre digitalen Identitäten gestohlen und ihre Spuren im Internet verfolgt werden. Weit über die heutige Bedrohungslage hinausgehend entwerfen die Autoren eine Skizze über das Gefährdungspotenzial der Zukunft. Die Erkenntnis ist erschreckend: Cyberkriminalität in allen Varianten wird zum Albtraum der digitalen Gesellschaft in den 2020er Jahren.Deutlich skizzieren die Autoren, wie unterschiedliche Entwicklungen von der digitalen Disruption und den staatlichen Datensilos über die kritischen Infrastrukturen, Kryptowährungen und die biometrische Erfassung der Menschheit bis hin zur Künstlichen Intelligenz zusammenhängen - und welches enorme Gefahrenpotenzial daraus erwächst. Die Angriffsflächen, die unsere Gesellschaft Datendieben, Internetverbrechern und Digitalterroristen bietet, nehmen täglich zu. Neben Cybergangstern sind digitale Söldner im Auftrag der Staaten im Netz unterwegs, um Unruhe zu stiften und demokratische Systeme zu unterwandern. Für die Geheimdienste ist der Cyberspace zu einem Tummelplatz geworden. Der Cyberkrieg ist längst in vollem Gange, stellen die Autoren fest. Ihre Schlussfolgerung: Hackerangriffe bis hin zur IT-Pandemie gehören zu den größten Gefahren für unsere Zivilisation und damit für jeden einzelnen von uns.Zahlreiche konkrete Hinweise, wie man sich schützen kann, und ein Lexikon der Cyberkriminalität runden das Werk ab.ANFORDERUNG VON REZENSIONSEXEMPLAREN FÜR JOURNALISTENJournalisten können kostenlose Rezensionsexemplare per E-Mail an presse@diplomatic-council.org anfordern. Die Auslieferung als E-Book erfolgt zeitnah, gedruckte Exemplare dauern etwas länger. Über eine Nachricht mit Link zur Veröffentlichung an presse@diplomatic-council.org freuen wir uns.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/dePresseagentur: euromarcom public relations,E-Mail:team@euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83471/4864983