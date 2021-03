DJ Sparkassen fordern Rückkehr zu soliden Finanzen nach Pandemie

BERLIN (Dow Jones)--Die Sparkassen haben wirtschaftspolitische Konzepte für die Zeit nach Corona und auch eine Rückkehr zu soliden Finanzen angemahnt. Mit Sorge beobachteten ihre Chefvolkswirte, dass die expansive Geld- und Fiskalpolitik an den Kapitalmärkten "allmählich Unsicherheit über die monetäre Stabilität" auslöse, erklärte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

"Mit Überwindung der Pandemie müssen die staatlichen Hilfsprogramme Schritt für Schritt zurückgeführt werden", forderte DSGV-Chefökonom Reinhold Rickes. Die Europäische Zentralbank (EZB) müsse die Belastungen für die Kreditwirtschaft durch die enorme Ausweitung der Geldmenge reduzieren, "indem sie Banken und Sparkassen großzügiger von Negativzinsen freistellt".

Die staatlichen Hilfsmaßnahmen seien gesamtwirtschaftlich wirksam gewesen, betonten die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe in einer Mitteilung. Die Maßnahmen hätten geholfen, Abwärtsspiralen etwa aus Betriebsschließungen, Entlassungen und Konsumverzicht zu verhindern. Bis mindestens Ende 2023 müssten die zahlreichen Erleichterungen für die Real- und die Kreditwirtschaft wohl noch beibehalten werden.

Staaten sollen sich auf steigende Zinsen vorbereiten

Langfristig gelte es nach den enormen Ausgabenpaketen zur Bekämpfung der Corona-Krise allerdings, die Schuldentragfähigkeit wiederherzustellen. Staaten müssten sich auf eine Zeit möglicherweise steigender Zinsen in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre vorbereiten. "Staatsverschuldung hat Grenzen, auch wenn man die Notenbank im Rücken hat. Die Staatshaushalte müssen so aufgestellt sein, dass sie auch ein steigendes Zinsniveau in den kommenden Jahren verkraften können", sagte der Chefvolkswirt der Deka-Bank, Ulrich Kater.

Obwohl die Pandemie zum größten Wirtschaftseinbruch seit den 1930er-Jahren geführt habe, hätten "die Volkswirtschaften doch eine erstaunliche Resilienz gezeigt", betonte er bei einer Online-Pressekonferenz. Das habe man daran sehen können, dass sich das Wirtschaftsgeschehen zwischen den einzelnen Wellen immer sehr schnell normalisiert habe. "Dieses Muster erwarten wir auch weiterhin." Kater sah für Deutschland "eher eine U-förmige Erholung", aber auch zunehmende Unterschiede zwischen einzelnen Branchen.

Die gegenwärtigen Anstiege der Inflationsraten im Euroraum stellten noch keine Inflation dar, betonte der Ökonom. Die EZB solle deshalb "den Ausstieg aus ihrer ultraexpansiven Geldpolitik mit ruhiger Hand planen und sich nicht von vorübergehenden Zahlen treiben lassen".

