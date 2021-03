Dank Echtzeit-Container- und Schiffsdaten von Ocean Insights identifiziert Port Intel Engpässe in wichtigen Schifffahrtshäfen für mehr Agilität und Widerstandsfähigkeit

CHICAGO, March 16, 2021des deutschen Unternehmens Ocean Insights verkündigte project44 , der weltweit führende Anbieter von Supply-Chain-Transparenz, dass seine Abonnenten für begrenzte Zeit das Port-Visibility-Reporting-Service Port Intel kostenlos nutzen können. Port Intel ist ein Online-Service, der Abonnenten mit kostenlosen Berichten versorgt, die u.a. die Auslastung von Häfen zusammenfasst, informiert, wenn Container in der Nähe eines überlasteten Hafens ankern, und Unternehmen hilft, wichtige Bestands- und Managemententscheidungen zu treffen. Port Intel ist ein Produkt des Zusammenschlusses von Ocean Insights und project44. Ocean Insights bietet Track-and-Trace-Funktionalität für mehr als 55 Reedereien, 700 Seehäfen und mehr als 5.000 Schiffe und verarbeitet über fünf Millionen Fahrplanänderungen pro Tag.

"Die Auswirkungen von Transport Engpässen im Seeverkehr auf die Weltwirtschaft sind verherrend," sagt Jett McCandless, Gründer und CEO von project44. ?"Angesichts der kritischen Umstände in den Häfen haben wir Port Intel als Service bereitgestellt, damit globale Spediteure frühzeitig erkennen, wo eventuelle Verspätungen auftreten und wie sie diese Verspätungen reduzieren und daraus resultierende Probleme vermeiden können. Nur Tage nach der Übernahme war es bemerkenswert zu sehen, wie schnell die Teams von p44 und Ocean Insights unsere Lösungen integrieren und gemeinsam Port Intel entwickelt haben."

Während sich die Weltwirtschaft langsam von COVID-19 erholt, ist praktisch immer noch jedes Unternehmen in irgendeiner Weise von Engpässen in der Seefracht Logistik betroffen: Verspätungen in den Häfen, fehlende Kapazitäten, Container Knappheit sind nur einige Faktoren, die den Handel beeinträchtigen. Da so viel auf dem Spiel steht, ist Port Intel die optimale Lösung für Supply-Chain-Experten. Port Intel hilft dabei, den Status der Sendungen und der Lieferkette zu bewerten und ermöglicht so eine vorausschauende Planung und Risikominimierung.

Nutzer können auf die Berichte zugreifen, indem sie die Port Intel Website besuchen und Schiffskennungen, Frachtbrief Kennungen oder See-Containernummern eingeben. Anhand dieser Details generiert Port Intel benutzerdefinierte Updates, die voraussichtliche Auslauf- und Hafenverweilzeiten enthalten. Die Berichte werden von den Visibilität Experten von project44 aufbereitet, um Empfehlungen zu geben, die Echtzeitdaten mit bewährten Versandstrategien kombinieren.

Für mehr Informationen, besuchen Sie Port Intel .

