EURUSD schwankt am Dienstag zwischen Gewinnen und Verlusten, doch mit der Reihe an tieferen Hochs und der sich festigenden Unterstützungszone bei 1,1910 befindet sich das Paar in einem absteigenden Dreiecksmuster. Um den Trend umzukehren, müssten folgenden Widerstände überwunden werden: Die obere Grenze des Dreiecks, die beiden EMAs und das Tief vom Februar bei 1,1960 (grüner Bereich). Der erste Erholungsversuch, der in der vergangenen Woche zu beobachten war, schlug fehl. Kurzfristige Händler könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...