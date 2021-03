Deutlich besser als erwartete Zahlen lassen die Aktie von Zalando nach oben springen. Vor allem das Partnerprogramm läuft rund, die mittel- und langfristigen Ziele fallen beeindruckend aus. Technisch rücken zwei Signalgeber in den Fokus. Was Anleger wissen müssen und welche Strategie überzeugt. Von Manfred RiesDer Aktienkurs der Zalando SE springt am Dienstag nach oben und liegt kurz nach neun Uhr ...

