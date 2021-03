Köln (ots) - Aufgepasst: Die neue Staffel "Grill den Henssler" hat deutlich mehr Wumms als eine Flasche Tabasco! Für die ordentliche Show-Schärfe sorgen Specials, Premieren und ein Jubiläum voller Überraschungen. Und so wird nicht nur die 100. Folge der beliebten Koch-Show zu einem wahren Fest-Menü, aufgetischt wird auch ein Muttertags-Special mit prominenten Mutter-Kind-Konstellationen und zum ersten Mal in der "Grill den Henssler"-Geschichte treten auf vielfachen Wunsch der Fans auch endlich nicht-prominente Hobbyköch*innen gegen Steffen Henssler am Herd an! Ab dem 11. April jagt bei VOX um 20:15 Uhr in den sieben frischen "Grill den Henssler"-Shows, moderiert von Laura Wontorra, ein Highlight das nächste.Zum ersten Mal beweisen unter anderem Designer Harald Glööckler, Moderatorin Sophia Thomalla, TV-Legende Jürgen von der Lippe, Sängerin Mandy Capristo und Comedian Olaf Schubert ihr kulinarisches Können bei "Grill den Henssler". Außerdem stellen sich neben den "Sing meinen Song"-Künstler*innen Jeanette Biedermann, Johannes Oerding und Joris auch die Schauspieler*innen Barbara Becker, Désirée Nick und Tom Beck sowie Moderator Froonk Matthée dem Koch-Battle gegen Steffen Henssler.In der 100. Folge warten auf den Hamburger Koch-King neben brandheißen Überraschungen auch wahre "Grill den Henssler"-Ikonen. Zum Jubiläum fordern ihn heraus: Autoexpertin Panagiota Petridou, die schon in der allerersten Folge am 29. September 2013 dabei war, Comedian und Henssler-Buddy Mario Barth und Dauer-Rivale Detlef Steves. Er tritt dann bereits zum 15. Mal bei "Grill den Henssler" an und feiert somit auch ein kleines Jubiläum in der Koch-Show!Beim Muttertags-Special muss sich Steffen Henssler auf Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel Wierichs, Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano Engels sowie Moritz Sachs mit seiner "Lindenstraße"-Mama und "Mutter der Nation" Marie-Luise Marjan gefasst machen. Zubereitet werden die liebsten Gerichte aus der Kindheit und deshalb fungieren dieses Mal die Mamas als Koch-Coaches und nehmen ihren Platz neben dem Herd ein.In den anderen Folgen unterstützen Haya Molcho, Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl die Promi-Teams im Koch-Wettkampf. Ihre Premiere als Koch-Coaches bei "Grill den Henssler" feiern sowohl Nathalie und Jennifer Dienstbach, die im Duo coachen werden, als auch Kristof Mulack und Alexander Herrmann. Letzterer wird die nicht-prominenten Hobbyköch*innen zu geschmacklichen Höchstleistungen antreiben. Am Ende gilt es, das knallharte Jury-Trio um Manager und Genießer Reiner Calmund, Feinschmeckerin und Restaurantbesitzerin Mirja Boes sowie Sternekoch und "Restauranttester" Christian Rach im siebten Genusshimmel schwelgen zu lassen. Denn wer die meisten Punkte der Juroren bekommt, erhält ein Preisgeld für den guten Zweck.Die sieben Folgen der "Grill den Henssler"-Frühlingsstaffel zeigt VOX ab dem 11. April immer sonntags um 20:15 Uhr.Exklusive Einblicke und Clips gibt es auf der offiziellen "Grill den Henssler"-Facebookseite (https://www.facebook.com/grilldenhenssler) und dem Instagram (https://www.instagram.com/grilldenhenssler_vox/)-Account."Grill den Henssler" im Stream auf TVNOW. (https://www.tvnow.de/shows/grill-den-henssler-2471)Die Folgen im Überblick:Folge 1 (11.04.)Vorspeise: Tom BeckHauptgericht: Sophia ThomallaDessert: Harald GlööcklerKoch-Coach: Haya MolchoFolge 2 (18.04.) Special-Folge mit nicht prominenten Hobbyköch*innenVorspeise: Martina Koll aus HolzkirchenZwischengang: Pascal Rodermund aus WittlichHauptgericht: Victoria Fonseka aus DüsseldorfDessert: Peter und Lea Passian aus StraubingKoch-Coach: Alexander HerrmannFolge 3 (25.04.)Vorspeise: Froonk MatthéeHauptgericht: Désirée NickDessert: Barbara BeckerKoch-Coach: Ralf ZacherlFolge 4 (02.05.) Jubiläum: 100. FolgeVorspeise: Detlef StevesHauptgericht: Mario BarthDessert: Panagiota PetridouKoch-Coach: Ali GüngörmüsFolge 5 (09.05.) Muttertags-SpecialVorspeise: Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel WierichsHauptspeise: Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano EngelsDessert: Moritz Sachs mit "Lindenstraße"-Mama "Mutter Beimer" alias Marie-Luise MarjanKoch-Coach: die jeweiligen MütterFolge 6 (16.05.)Vorspeise: JorisHauptgericht: Jeanette BiedermannDessert: Johannes OerdingKoch-Coach: Kristof MulackFolge 7 (23.05.)Vorspeise: Olaf SchubertHauptgericht: Jürgen von der LippeDessert: Mandy CapristoKoch-Coaches: Nathalie und Jennifer Dienstbach