Darum geht's im Video: Neues vom Orakel aus Omaha? Warren Buffett meldete sich jüngst mit einem neuen Brief an die Aktionäre zu Wort - den Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, im Interview analysiert. Dabei berichtet Warren Buffett selbstkritisch von einem Fehler und verrät, wieso er von Aktienrückkäufen wenig hält. 00:00 - Warren Buffett: Fehler bei Apple & Co? 17:27 - Aktienrückkauf bei Berkshire Hathaway - Noch mehr Infos rund um Warren Buffett: Die Präsentation aus dem Video zum Download: https://docdro.id/ff6Bryp Alle Briefe von Warren Buffett zum Download: https://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html Tobias Kramer im Nebraska Furniture Mart: https://www.youtube.com/watch?v=nouo8rt7rUY - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/