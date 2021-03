Der Erstflug des Hochgeschwindigkeits-Hubschraubers "Racer" von Airbus verzögert sich bis Sommer 2022. Ein Airbus-Sprecher bestätigte zuletzt einen entsprechenden Bericht der "Welt am Sonntag". An der von der EU geförderten Entwicklung eines Vor-Prototypen (Demonstrators) seien rund 40 Partner aus 13 EU-Ländern beteiligt; die Corona-Pandemie habe Verzögerungen verursacht. Aber in den nächsten Tagen komme der Rumpf aus Rumänien im bayerischen Airbus-Helikopterwerk Donauwörth an, wo die Zelle dann ...

