FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS NETWORK INTL TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 440 (410)P - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 785 (715) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES 888 HOLDINGS WITH 'BUY' - TARGET 405 PENCE - BERENBERG INITIATES B&M WITH 'BUY' - TARGET 600 PENCE - CITIGROUP CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 365 (383) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 210 (155) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES HSBC TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 440 (400) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 50 (44) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 50 (44) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 230 (170) P - CS CUTS STANDARD CHARTERED TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 447 (460) P - DEUTSCHE BANK RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 113 (97) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3800 (3700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6020 (5715) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 8850 (8250) PENCE - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1070 (1080) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 130 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HELICAL PRICE TARGET TO 500 (485) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 240 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 87 (77) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1850 (1740) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 300 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1945 (1860) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES SMART METERING PRICE TARGET TO 950 (925) PENCE - 'OUTPERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

