Die Schmiede hinter der Sprach-Lern-App soll eine Milliarde Euro Wert sein. Die Börse für den IPO ist angeblich schon sicher, der genaue Termin nicht. Lesson Nine heißt das Unternehmen hinter der App Babbel. Die Sprach-Lehrerin in App-Gestalt bringt Millionen aktiver Abonnentinnen eine von 14 verschiedenen Sprachen bei - oder gleich mehrere. Das Unternehmen beschäftigt rund 750 Mitarbeiter und erwartet einen Umsatz von 200 Millionen Euro. Den geplanten Börsengang wollte man in Berlin nicht bestätigen. "Man sondiere verschiedene Wege, um das ...

