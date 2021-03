FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rolls-Royce von 97 auf 113 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Triebwerksherstellers sei noch mit Risiken verbunden, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der freie Mittelfluss (FCF) dürfte sich ab 2023 erholen. Angesichts dessen hat der Analyst seine Schätzungen angehoben, bleibt aber bei der Empfehlung "Halten"./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 06:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B63H8491

