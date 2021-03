Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:41 liegt der ATX TR mit +0.21 Prozent im Plus bei 6239 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +3.03% auf 19.7 Euro, dahinter AT&S mit +1.55% auf 26.25 Euro und Zumtobel mit +1.43% auf 6.755 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14544 (+0.57%, Ultimo 2020: 13719). - Rebalancing zu Lasten von Aktien zum Quartalsende?- PIR-News: Mayr-Melnhof, S Immo, Immofinanz- Kurze: OMV-Tochter mit Rekord- Unser Robot sagt: Addiko Bank, S Immo, Polytec und weitere Aktien auffällig- Vantage Towers-Aktie kommt in den global market, XB Systems in den direct market plus- Ort des Tages: Kuehne & Nagel Headquarter Österreich- Börsegeschichte 16.3.: Rekordvolumen bei AT&S zur ATX-Aufnahme, viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...