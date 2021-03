Grüne Welt: Irland feiert virtuell

Irlands Nationalfeiertag wird dieses Jahr online gefeiert. Der St. Patrick's Day am 17. März kann live von der ganzen Welt aus über die Bildschirme mitverfolgt werden - auf Social Media, im Web und in TV-Kanälen. Die berühmte St. Patrick Parade zur Feier des heiligen St. Patrick findet mit Liveperformances aus drei angesagten Pubs, zahlreichen Events und Konzerten statt. Irland feiert den Tag wie immer in Grün - dem Synonym für den irischen Stolz.

Den St. Patrick Day feiern die Iren in Grün.

Der Schutzheilige St. Patrick

Die Geschichte des heiligen Patrick fasziniert die ganze Welt. Er war kein Ire, sondern wurde als Junge in Wales oder Schottland gefangen genommen uns als Sklave nach Slemish Mountain in der Grafschaft Antrim geschickt. Er hütete Schafe, bis er eine Vision hatte, die Botschaft des Christentums in Irland zu verbreiten. Der Nationalheilige christianisierte die Insel und über Schottland weite Teile Europas. Der Legende nach verwendete St. Patrick ein Kleeblatt als Metapher für die Heilige Dreifaltigkeit, weshalb der Tag bis heute mit Kleeblättern in Verbindung gebracht wird. Der Schutzheilige starb im Jahr 461 in Saul in der Grafschaft Down. Er ist auf dem Gelände der Down Cathedral in Downpatrick begraben.

In dieser Landschaft, Slemish Mountain, verbrachte St. Patrick seine Zeit als Sklave

St. Patrick ist in Irland allgegenwärtig. Viele Kirchen und Kathedralen tragen seinen Namen, ebenso Berge, heilige Quellen und unzählige Einwohner selbst. Das "Land der Heiligen und Gelehrten" feiert Patrick jedes Jahr an seinem Todestag, dem 17. März.

