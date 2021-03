Das Unternehmen von Josef Donhauser wird künftig die exklusiven Passagierlounges des Flughafen Wien servicieren, gaben die Firmen am Dienstag bekannt. 2018 übernahm Donhauser mit seiner Marke DoN die Bordverpflegung in den ÖBB-Fernverkehrszügen vom vorigen Betreiber Henry am Zug von DO&CO. Voriges Jahr kaufte der umtriebige Gastro-Unternehmer Vapiano Österreich. Mit Startdatum heute, 16. März, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...