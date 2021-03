Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 18. März 2020, war die Aktie von Tesla für 70 Dollar zu haben, heute kostet sie mit gut 700 Dollar zehnmal so viel. Das entspricht einer Rendite von 900 Prozent. Eine solche Ausnahme-Performance schaffen nur Ausnahme-Aktien. Aktien von Unternehmen, die sich mit ihrer Innovationskraft, ihrem Mut und ihrem unbedingten Willen an die Spitze der größten Disruptionen der jüngeren Wirtschaftsgeschichte setzen. Genau das hat Tesla getan (und tut es auch weiterhin): ...

Den vollständigen Artikel lesen ...