Am Dienstag zeigt sich der DAX stärker und notiert am Vormittag 0,65% höher. Der deutsche Leitindex überspringt somit wieder die Marke von 14.500 Punkten. Die größten DAX-Gewinner sind erneut die Automobilwerte rund um Volkswagen, BMW und Continental. Spannung versprechen im Tagesverlauf außerdem die Einzelhandelsumsätze in den USA sowie Zahlen zur amerikanischen Industrieproduktion im Februar. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Volkswagen (WKN 766403) Umsatzspitzenreiter auf ...

