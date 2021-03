DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

ZEW-Index erholt sich im März weiter

Die Konjunkturerwartungen für Deutschland von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im März stärker erholt als erwartet. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 76,6 Punkte von 71,2 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg der Konjunkturerwartungen auf 74,0 vorausgesagt. Der Index der Lagebeurteilung verbesserte sich von minus 67,2 auf minus 61,0 Punkte. Erwartet worden war ein Anstieg auf minus 61,5.

Bundesregierung: "Normale" Wirtschaftstätigkeit nur mit Corona-Eindämmung

Die Bundesregierung hat die Bedeutung einer nachhaltigen Eindämmung der Coronavirus-Pandemie für die volle Wiederaufnahme der Wirtschaftsaktivitäten in Deutschland betont. "Generell sind im Rahmen der voranschreitenden Impfungen die Hoffnungen auf ein baldiges Zurückfahren der Beschränkungen groß", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem neuen Monatsbericht. Die weitere Entwicklung der Wirtschaft hänge nun maßgeblich davon ab, "wie nachhaltig das Infektionsgeschehen kontrolliert werden kann und wie schnell damit weitere Lockerungen möglich werden".

EZB-Chefökonom hat Sympathien für durchschnittliches Inflationsziel

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hat Sympathien für die Verfolgung eines durchschnittlichen Inflationsziels durch die EZB. In einem Interview mit der Financial Times machte Lane außerdem deutlich, dass er eine Politik der Zinskurvenkontrolle für unnötig hält und dass sich die EZB bei der Sicherung günstiger Finanzierungsbedingungen am Inflationsausblick orientieren wird. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik scheint Lane für möglich, aber nicht für nötig zu halten.

Deutsche Bank sieht Weltwirtschaft vor "Goldilocks-Szenario"

Die Volkswirte der Deutschen Bank rechnen damit, dass die Weltwirtschaft auf eine Phase starken Wirtschaftswachstums bei eingedämmter Inflation zusteuert. Dieses "Goldilocks-Szenario" dürfte ihrer Einschätzung nach allerdings etwas vom erhöhten Risiko eines unerwünscht starken Inflationsanstiegs getrübt sein. Insgesamt dürfte die Kombination von gutem Wachstum und niedriger Inflation aber dazu führen, dass sich die großen Zentralbanken zurückhalten, was den Finanzmärkten zugutekommen dürfte.

Sparkassen fordern Rückkehr zu soliden Finanzen nach Pandemie

Die Sparkassen haben wirtschaftspolitische Konzepte für die Zeit nach Corona und auch eine Rückkehr zu soliden Finanzen angemahnt. Mit Sorge beobachteten ihre Chefvolkswirte, dass die expansive Geld- und Fiskalpolitik an den Kapitalmärkten "allmählich Unsicherheit über die monetäre Stabilität" auslöse, erklärte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

Deutschland erreicht 2020 seine Klimaziele wegen der Corona-Pandemie

Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Klimaschutzziele vor allem dank des Corona-Lockdowns übertroffen. Die Treibhausgasemissionen sanken in Deutschland im Vergleich zum Jahr 1990 um insgesamt 40,8 Prozent und damit stärker als der anvisierte Rückgang von 40 Prozent, erklärten das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt in einer gemeinsamen Presseerklärung. Die Emissionen sanken 2020 mit rund 70 Millionen Tonnen um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Minderung im Jahr 2020 war damit der größte jährliche Rückgang seit dem Jahr der deutschen Einheit 1990.

Deutschland weiterhin mit den meisten Patentanmeldungen in Europa

Deutsche Unternehmen und Erfinder haben beim Europäischen Patentamt (EPA) im vergangenen Jahr europaweit die meisten Patente angemeldet. Wie das EPA mitteilte, gingen dort knapp 26.000 Patentanmeldungen aus Deutschland ein. Das waren demnach zwar 3 Prozent weniger als im Vorjahr, dennoch verteidigte die Bundesrepublik damit ihre Spitzenposition. Weltweit lagen 2020 nur die USA mit rund 44.300 Erfindungen vor Deutschland.

China warnt EU vor Sanktionen wegen Uiguren in Xinjiang

Die chinesische Regierung hat die EU vor der Verhängung von Sanktionen wegen der Lage der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang gewarnt. "Sanktionen, die auf Lügen basieren, könnten als Versuch interpretiert werden, bewusst Chinas Sicherheit zu untergraben", sagte Chinas Botschafter bei der EU, Zhang Ming, in Brüssel. Peking sehe Sanktionen als "Konfrontation" und verlange von der EU, die Entscheidung "zu überdenken".

Japan und USA warnen China vor "destabilisierendem Verhalten"

Die Außen- und Verteidigungsminister der USA und Japans haben China bei einem Treffen in Tokio vor "Zwangsmaßnahmen und destabilisierendem Verhalten" gewarnt. Pentagon-Chef Lloyd Austin und US-Außenminister Antony Blinken erklärten gemeinsam mit ihren japanischen Kollegen, "Chinas Verhalten stellt dort, wo es mit der bestehenden internationalen Ordnung nicht vereinbar ist, eine politische, wirtschaftliche, militärische und technologische Herausforderung dar". Die Minister seien entschlossen, gegen derartiges Verhalten in der Region vorzugehen.

