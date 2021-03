Um 11:41 liegt der ATX TR mit +0.21 Prozent im Plus bei 6239 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +3.03% auf 19.7 Euro, dahinter AT&S mit +1.55% auf 26.25 Euro und Zumtobel mit +1.43% auf 6.755 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14544 (+0.57%, Ultimo 2020: 13719). Aber Vorsicht: J. P. Morgan Strategen gehen davon aus, dass sich bedeutende Fondsanbieter und andere Grossinvestoren im Zuge eines sogenannten "Rebalancings" aufs Quartalsende hin von Aktien im Gegenwert von bis zu 316 Mrd. Dollar trennen müssen. Davon könnten alleine 65 Mrd. Dollar aus dem Vermögen des norwegischen Staatsfonds stammen, so Berechnungen der Strategen. Letzterer ist ja auch in Österreich aktiv. Und: Andreas Groß läutete die Opening Bell heute ....

