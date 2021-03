ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ING im Zuge eines Analystenwechsels von 10,00 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch der neu zuständige Analyst Analyst Omar Keenan empfiehlt den Anlegern, den europäischen Bankensektor zu übergewichten. Zu seinen "Top Picks" gehörten unter anderem UBS, BNP Paribas, ING und Intesa Sanpaolo, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2021 / 22:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 05:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

