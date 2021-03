DGAP-News: Izotropic Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Izotropic ernennt Dr. John McGraw als Vorstandsvorsitzenden



16.03.2021 / 14:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 16. März 2021) - Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic"), ein Unternehmen, das hochauflösende 360°-3D-Brust-CT-Bildgebungstechnologie für die frühere Erkennung und Diagnose von Brustkrebs entwickelt, gibt bekannt, dass sein Verwaltungsrat zum 5. April 2021 Dr. John McGraw zum Vorstandsvorsitzenden ernannt hat. Dr. McGraw hatte zuvor bei Izotropic die Position des Executive Vice President, Commercial Operations inne. Mit Wirkung zum 5. April 2021 hat Robert Thast sein Amt als Präsident und Vorstandsvorsitzender niedergelegt und wird weiterhin Direktor und Sonderberater von Izotropic bleiben. "Izotropic ist eines der wenigen Unternehmen, dessen Bildgebungstechnologie die Patientenerfahrung bei der Erkennung von Brustkrebs dramatisch verbessern kann. Es ist mir eine Ehre, mit unglaublich talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, die sich alle der Verbesserung von Brustkrebsergebnissen verschrieben haben. Bei meiner Arbeit mit dem Unternehmen im vergangenen Jahr habe ich festgestellt, dass sich Patientinnen, Ärzt*innen und Kliniken sehr begeistert zeigen, was auf eine starke Marktnachfrage nach unseren zukünftigen Produkten hindeutet", so Dr. McGraw. "Wir kommen gut voran und arbeiten aufgrund der starken Fundamente, die Herr Thast aufgebaut hat, mit Zuversicht weiter. Er hat ein wirklich beeindruckendes Unternehmen für medizinische Geräte mit einer starken geschäftlichen und wissenschaftlichen Führung aufgebaut, die Erteilung wichtiger Patente erzielt und die Entwicklung des Unternehmens ist in vollem Gange. Ich freue mich darauf, auch in unseren nächsten Entwicklungsstufen weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten." Dr. McGraw verfügt über 21 Jahre Erfahrung im Bereich Medizinprodukte, einschließlich früherer leitender Funktionen als Vice President, Operations bei Novadaq Technologies Inc. (NASDAQ: NCVQ), einem Unternehmen für medizinische Bildgebungsgeräte, das 2017 für 701 Mio. USD von der Stryker Corporation übernommen wurde. Außerdem war er Senior Vice President Business Development & Strategy bei CML HealthCare Inc (TSX: CLC), einem der größten kanadischen Anbieter für medizinische Bildgebungsdienste und Labormedizin, der 2013 für 1,2 Mrd. CAD erworben wurde. "Ich kann mir niemanden vorstellen, der Izotropic besser zur Kommerzialisierung führen könnte als John McGraw", sagte der Vorstandsvorsitzende Robert Thast. "Im vergangenen Jahr hat er die Entwicklung in allen wichtigen operativen Bereichen stetig vorangetrieben und seine Fachkenntnis und multidisziplinären Managementfähigkeiten in Produktentwicklung, klinischen Studien, Regulierungs- und Kostenerstattungsprozessen, Herstellung, Vertrieb und Marketing unter Beweis gestellt. Er verfügt über alle erforderlichen Tools und Ressourcen, einschließlich eines umfangreichen Branchennetzwerks mit Kontakten auf allen Ebenen, auf die er in Zukunft zurückgreifen kann. Mit seiner allgemeinen Erfahrung in der Unternehmensführung im Bereich medizinische Geräte und seiner Erfolgsbilanz bei Akquisitionen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar bin ich zuversichtlich, dass er das Unternehmen weiter ausbauen und IZOview Breast CT kommerzialisieren kann." IM NAMEN DES VORSTANDS Für Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

James Berard

E-Mail: jberard@izocorp.com

Mobiltelefon: 778-228-2314

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1 Über die Izotropic Corporation Die Izotropic Corporation vermarktet eine spezielle Brust-CT-Bildgebungstechnologie für die frühere Erkennung, Diagnose und Behandlung von Brustkrebs. Umfangreiche Vorstudien haben gezeigt, dass Brust-CT möglicherweise kleine Brusttumoren im Größenbereich von 3 bis 5 mm routinemäßig erkennen kann. Die mittels Mammographie ermittelte mittlere Größe von Brustkrebsgeschwüren beträgt ca. 11 mm. Mit routinemäßiger Erkennung von 3 mm großen Läsionen ließe sich Brustkrebs um 1,5 Jahre früher erkennen als mit Mammographie. Die erste Indikation zur Verwendung von Brust-CT als Diagnosegerät wurde bestätigt. Zu den anstehenden Geschäftszielen gehören die Identifizierung zusätzlicher Indikationen für die Verwendung und die Entwicklung von Zubehör und zusätzlichen Produkten, alles mit dem Ziel, Brust-CT zu einem unverzichtbaren Instrument für bessere Brustkrebsbehandlung zu machen. Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements, des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/77428 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/77428

News Source: Newsfile

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/77428News Source: Newsfile

16.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de