Vancouver, Kanada - 16. März 2020 - Nexus Gold Corp. ("Nexus" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FWB: N6E) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet New Pilot unweit von Bralorne (BC, Kanada) eine magnetische und radiometrische Flugmessung über 301 Linienkilometern eingeleitet hat.

Die Messung, die von der Firma Precision GeoSurveys Inc. durchgeführt wird, soll zur strukturellen und geologischen Bewertung der bisher im Konzessionsgebiet vorgefundenen Mineralisierung beitragen. Bei New Pilot handelt es sich um ein -Explorationskonzessionsgebiet mit Kupfer- und Goldvorkommen im historischen Bergbaucamp Bridge River, rund 180 Kilometer nördlich von Vancouver und 10,5 Kilometer westlich des Dorfes Gold Bridge in der kanadischen Provinz British Columbia.

Im Zuge vorheriger Arbeiten führte das Unternehmens 2019 bei New Pilot ein Sommer-Erkundungs- und Probenahmeprogramm im Bereich und im Umfeld der historischen Explorationen durch. Damals wurden insgesamt 36 Gesteinsproben entnommen. Die Ergebnisse bestätigten eine Zone mit einer Kupfer-Gold-Mineralisierung, wobei ausgewählte Proben Werte von 15,3 Gramm Gold pro Tonne ("g/t Au"), 33,4 g/t Silber ("Ag") und 2,5 % Kupfer ("Cu"), 4,27 g/t Au, 5,5 g/t Ag und 0,27 % Cu sowie 3,91 g/t Au, 3,72 g/t Ag und 0,51 % Cu lieferten (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 27. August 2019).

Das 509 Hektar große Konzessionsgebiet war in der Vergangenheit Gegenstand von Explorationen. Zwischen 1992 und 1994 führte die Firma Cogema Canada Ltd. detaillierte Prospektierungen und Probenahmen durch. 99 Stichproben wurden aus drei verschiedenen Zonen entnommen. In drei Proben fanden sich Goldwerte deutlich über 100 g/t Au - und zwar 102 g/t Au, 106 g/t Au mit sichtbaren Goldanteilen und 111 g/t Au -, in drei Proben waren Goldwerte von weit über 10 g/t Au enthalten (17 g/t Au, 21 g/t Au, 33 g/t Au) und in 14 weiteren Proben lag der Goldwert immerhin über 1 g/t Au.

Darüber hinaus wurden im Zuge eines 108 Bohrmeter umfassenden Diamantbohrprogramms 59 Bodenproben, 229 Gesteinsproben und 66 Kernproben gewonnen. Zu den nennenswerten Ergebnissen zählen Splitterproben mit 4,03 g/t Au auf 10 Meter und 1 g/t Au auf 10,5 Meter im Bohrkern.

Drei Mineralisierungstypen wurden auf dem Projektgelände ermittelt: kieselige Brüche mit Sulfiden, Scherzonen mit Carbonatalterierung und Quarzgänge mit Arsenopyrit. Der Projektstandort liegt im Bereich der Kontaktzone zwischen dem Coast Crystalline Complex und den Sedimenten von Bridge River. In den vergangenen 80 Jahren wurden mehrere Explorationsprogramme innerhalb bzw. in der Nähe des Konzessionsgebiets durchgeführt, die sich zunächst auf den Bereich der Mine Pilot und ihre Streicherweiterung konzentrierten. Das Projekt befindet sich unweit des Produktionsbetriebs der 18 Kilometer südöstlich gelegenen Mine Bralorne Pioneer.

Abbildung 1: Standort des Kupfer-Gold-Projekts New Pilot, nordwestlich von Bralorne (BC, Kanada)

Das Goldcamp Bralorne ist als eines der ertragreichsten Bergbaugebiete Kanadas bekannt. Von 1928 bis 1971 wurden bei Bralorne und im Bereich der nahegelegenen Minen Pioneer und King 4,15 Millionen Unzen Gold aus 7,9 Millionen Tonnen Erz gefördert*. Das Bergbaucamp Bridge River ist der größte historische Goldproduzent in der Provinz British Columbia**. Im Jahr 2017 erwarb das australische Unternehmen Blackstone Minerals Ltd. das Projekt Little Gem, ein Projekt mit hochgradigen Kobalt- und Goldvorkommen in rund 900 Meter Entfernung vom Standort von New Pilot.

*Avino Silver & Gold Mines, Ltd

** Bralorne Project 1992 Pilot Property BC Assessment Report, Schimann-Robb, 1992

*Stichproben sind naturgemäß selektiv und lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf den wahren Erzgehalt oder die Art der Mineralisierung im Konzessionsgebiet zu.

Warren Robb P.Geo., Vice President, Exploration, wurde zum qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 bestellt. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen fachlichen Informationen verantwortlich und hat diese auch freigegeben.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist in Kanada ansässiges Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio von elf Projekten in Kanada und Westafrika. Das Portfolio des Unternehmens in Westafrika umfasst insgesamt fünf Projekte mit einer Fläche von 750 km², die sich in einem aktiven Goldgürtel und nachgewiesenen mineralisierten Trends befinden, während seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte in Kanada das Goldprojekt McKenzie in Red Lake, Ontario, das Projekt New Pilot im historischen Bergbaurevier Bridge River in British Columbia und vier vielversprechende Gold- und Gold-Kupferprojekte (3.700 ha) in der Provinz Neufundland umfassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung mehrerer zentraler Projekte und strebt gleichzeitig Joint-Venture-, Earn-In- und strategische Partnerschaften für andere Projekte in seinem wachsenden Portfolio an. Weitere Informationen finden Sie online unter: nexus.gold (https://nxs.gold/)

