Sauna auf Knopfdruck - Heizen Sie Ihre Sauna jederzeit, einfach und sicher auf

Harvia launcht eine neue WiFi-Lösung zur Fernsteuerung Ihrer Sauna



Harvia bringt eine neue WiFi-Lösung gemeinsam mit der neuen mobilen MyHarvia-App auf den Markt, um Ihre Sauna sicher und einfach fernzusteuern. Dieses System bietet passende Lösungen für neue sowie auch für ältere Saunen.

Genießen Sie die Unabhängigkeit mit der benutzerfreundlichen MyHarvia Mobile App



Die Fernsteuerung der Sauna spart Zeit und Energie. Die mobile App zeigt Ihnen in Echtzeit, wann Ihre Sauna die gewünschte Temperatur erreicht hat - genießen Sie die wohltuende Wirkung von Wärme, wann immer Sie wollen.



- Die Digitalisierung zieht auch in der Sauna ein. Mit der mobilen App können Sie alle Einstellungen in Ihrer Sauna einfach und schnell einstellen. Egal ob Sie gerade Draußen unterwegs sind, oder im Büro sitzen.



Auch die Nutzeroberfläche ist besser denn je, denn die App ist sehr einfach in der Bedienung und gibt auch Anwender Tipps zu verschiedenen Funktionen Ihrer Sauna und wie Sie Ihr Saunaerlebnis noch angenehmer gestalten können, erklärt Arto Harvia, Produkt Manager von Harvia.

Sie bedienen Ihre Sauna ganz unkompliziert mit der MyHarvia Mobile App. Je nach Harvia Ausstattung in Ihrer Sauna, können Sie die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Beleuchtung, die Belüftung und die Timerfunktionen steuern. Die MyHarvia Mobile App kann kostenlos bei Google Play und im Apple App Store heruntergeladen werden.

Für Harvia spielt Sicherheit schon immer eine wichtige Rolle bei der Produktentwicklung und der Verwendung der Produkte.

- Der Ausgangspunkt der Produktentwicklung von Harvia war immer, dass die Produkte sicher und einfach zu bedienen sein müssen. In den letzten Jahren hat sich Harvia vor allem auf die sichere Steuerung und Nutzung der Sauna konzentriert.

Um auch sicher in die Sauna gehen zu können, gibt es verschiedene Vorrichtungen wie Türsensoren, Abschaltwippen und vieles mehr. Durch die Fernsteuerung können sämtliche Sicherheitsfunktionen mit der neuen mobilen MyHarvia App genutzt werden, so können Sie Ihre Sauna jederzeit und von überall sicher bedienen.

Für die Fernsteuerung Ihrer Sauna kommen verschiedene Sicherheitsvorrichtungen, wie Türsensoren, zum Einsatz. Mit der einfach zu bedienenden mobilen My Harvia App können Sie Ihre Sauna jederzeit und von überall aus sicher einschalten.

Die sicherste Lösung für die Fernsteuerung des Saunaofens und des gesamten Saunaraums im Privatbereich ist ein Türsensor, bei dem die Saunatür geschlossen sein muss, um die Aktivierung zu ermöglichen.

Zum Bespiel könnten Kinder in der Sauna spielen und Dinge am Ofen vergessen, die zu einer erhöhten Brandgefahr führen können und die Tür zur Sauna könnte offen stehen bleiben. Der Türsensor hilft, solche Situationen zu vermeiden, um die Sauna fernsteuern und den Türsensor aktivieren zu können, muss der Saunaraum vorab überprüft werden. Wenn die Tür zur Sauna danach geöffnet wird, kann die Sauna nicht mehr ferngesteuert werden, und die mobile MyHarvia App benachrichtigt den Benutzer. Somit ist es immer sicher, die Sauna fernzusteuern. Diese Lösung von Harvia erfüllt vollständig die Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm für elektrische Heizgeräte.

