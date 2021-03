Am Donnerstag findet der Erstnotiz-Tag der Vodafone-Funkmasten-Tochter Vantage Towers in Frankfurt statt. Die Aktie wird an diesem Tag auch in das internationale Segment "global market" der Wiener Börse aufgenommen, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Am selben Tag soll auch das eSports-Unternehmen XB Systems AG in den direct market plus der Wiener Börse aufgenommen werden. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.03.)

Den vollständigen Artikel lesen ...