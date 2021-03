Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Erneut gelang es dem Dow Jones gestern auf ein neues Rekordhoch zu steigen. Dieses markierte er kurz vor Handelsschluss bei 32.973 Punkten. Das Tagesplus betrug 0,5 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um T-Mobile US, Facebook, Gamestop, Altria, Peloton und Beyond Meat. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.