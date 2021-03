Bilfinger war einst der größte deutsche Industrie-Dienstleister inkl. Gebäudemanagement und noch früher auch ein Bau-Konzern. Übrig geblieben ist das Geschäft mit Industrie-Services von hoher Qualität. Das bedeutet sorgfältige Reparatur und Instandhaltung großer Anlagen wie AKWs, Raffinerien, Chemiewerke etc.



Kein Konzern kann darauf verzichten. Auch Neubauten gehören dazu, um frühzeitig alles im Griff zu haben. Der bisherige Chef geht aus Altersgründen. Eine Schweizerin übernimmt Bilfinger, mit rd. 3,5 Mrd. € Zielumsatz in diesem Jahr und einem Börsenwert von etwa 1,4 Mrd. €.



Darin steckt eine erhebliche Unterbewertung. Denn: Es gibt im deutschen Markt keinen Vergleichswert. Eine zuverlässige Gewinnschätzung ist ebenfalls noch nicht möglich, weil die Aufräumarbeiten gerade erst beendet wurden.



