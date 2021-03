Der Kupferpreis befindet sich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Angesichts des Nachfrageanstiegs und der positiven Aussichten ist nun der Weg zum Rekordhoch aus dem Februar 2011 frei.

Korrektur abgeschlossen, nächster Anstieg im Blick!

Fast 9.500 US-Dollar musste man Ende Februar für eine Tonne Kupfer bezahlen. Danach folgte eine Korrektur bei dem roten Metall, die nun abgeschlossen zu sein scheint. Angesichts des zunehmenden Tempos des wirtschaftlichen Wachstums in Ländern wie den USA und China scheint der Weg in den kommenden Monaten zum Allzeithoch zu führen. Aktuell stehen wir bei rund 9.100 US-Dollar je Tonne an der London Metal Exchange (LME), in den USA wird das Pfund für deutlich über 4 US-Dollar gehandelt. Damit hat sich der Preis seit dem Corona-Ausverkauf im März 2020 nahezu verdoppelt.

China und die USA treiben die Nachfrage

Doch die Aussichten bleiben günstig. China und die USA planen massive Investitionen in ihre Infrastruktur. Die asiatischen Ökonomien scheinen ohnehin den Corona-Schock verdaut zu haben und befinden sich wieder im Wachstumsmodus. Auch die USA sehen wir auf einem guten Weg. Präsident Joe Biden hat vor wenigen ...

