Von Knopfzellen zu Autoakkus: Das deutsche Unternehmen Varta will eine Pilotanlage für E-Auto-Batterien errichten. "Die Batterie hat gewonnen", sagte VW-Chef Herbert Diess im Zuge des Power Day und kündigte damit den unaufhaltsamen Siegeszug der Elektromobilität an. Diesem Ruf folgt nun auch das deutsche Technologie-Urgestein Varta aus dem schwäbischen Ellwangen. Varta will Batteriezellen für E-Autos bauen Wie die Wirtschaftswoche aus konzernnahen Kreisen erfahren hat, will der schwäbische Batteriehersteller...

