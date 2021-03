Um den Provisionsdeckel für den Abschluss von Lebensversicherungen war es zuletzt relativ ruhig geworden. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat das Vorhaben nun aber wieder aus der Schublade geholt - und wetterte dabei gegen den Lobbyismus der Versicherer. Olaf Scholz strebt im September die Kanzlerschaft an. Das ist aber nicht der Grund, warum er in der jüngsten Ausgabe ARD-Talkshow Anne Will den Unmut der Versicherungswirtschaft auf sich zog. Im Rahmen einer allgemeinen ...

