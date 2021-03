Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die TUI-Aktie. Wegen der großen Nachfrage nach Osterurlaub auf Mallorca hat der Reiseanbieter beschlossen, das Angebot für die Osterferien zu verdoppeln und bietet jetzt über 300 Hin- und Rückflüge an. Bei den Verkäufen steht VW an 4. Stelle. Die Wolfsburger haben heute ihre endgültigen Zahlen für 2020 vorgelegt, besonders blickte der Markt aber auf die weitere Strategie des Autobauers. Dabei soll E-Mobilität eine große Rolle spielen. tui vw xiaomi