TORONTO und OXFORD, Vereinigtes Königreich, March 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphawave IP, ein führender Anbieter von IP-Lösungen für Multistandard-Konnektivität, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit EnSilica eingeht, einem führenden Anbieter von maßgeschneiderten ASIC-Design- und Supply-Services. Durch die Partnerschaft möchten beide Unternehmen ihre Präsens im Vereinigten Königreich und in Europa erweitern. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Unternehmen die fortschrittlichen Konnektivitätslösungen von Alphawave zusammen mit der Expertise des ASIC-Teams von EnSilica einsetzen, um die Anforderungen der High-End-Kunden im Vereinigten Königreich und in Europa zu erfüllen.



"EnSilica ist ein marktführendes ASIC-Design-Unternehmen und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten", so Tony Pialis, Mitbegründer, Präsident und CEO von Alphawave. "Dies ist ein bedeutender Schritt für Alphawave beim Ausbau unserer Präsenz im Vereinigten Königreich und in Europa. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, eine breitere Palette von Kunden zu unterstützen, die unsere High-End-Konnektivitätslösungen und einen zuverlässigen und anerkannten ASIC-Partner wie EnSilica für die Bereitstellung schlüsselfertiger ASICs benötigen."

"Alphawave verfügt über einige der besten IP-Konnektivitätslösungen der Welt, die in den modernsten Technologien eingesetzt werden", so Ian Lankshear, Managing Director von EnSilica. "Wir sehen enorme Möglichkeiten in der Arbeit mit dieser überzeugenden Technologie, um die Anforderungen unseres High-End-Kundenstamms zu erfüllen. Die wahren Gewinner dabei sind unsere gemeinsamen Kunden."

Die Ankündigung erfolgte nach einem ereignisreichen Jahr 2020 für Alphawave. Es war ein Rekordjahr für das Unternehmen bei den Buchungen, beim Umsatz, bei der Bruttomarge und beim EBITDA. "Dies ist erst der Anfang unserer Aktivitäten im Vereinigten Königreich und in Europa im Jahr 2021", fügt Pialis hinzu. "Wir sind stolz darauf, ab 2021 mit einem großartigen britischen Unternehmen wie EnSilica zusammenzuarbeiten."

Über Alphawave IP

Angesichts des exponentiellen Datenwachstums bieten die Technologiedienste von Alphawave einen entscheidenden Vorteil: Daten werden schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Energieverbrauch übertragen. Alphawave ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die globale Technologieinfrastruktur. Unsere IP-Lösungen erfüllen die Anforderungen der weltweit größten Kunden aus den Bereichen Rechenzentren, Computing, Netzwerke, KI, 5G, autonomes Fahren und Speicherlösungen. Alphawave IP wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem erfahrenen Technikteam mit einer Erfolgsgeschichte bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP-Lösungen gegründet. Unser Ziel ist es, die schwierigsten Herausforderungen bei der Konnektivität in Angriff zu nehmen. Weitere Informationen zu Alphawave IP finden Sie unter: awaveip.com

Über EnSilica

EnSilica ist ein führendes Softwareentwicklungsunternehmen ohne eigene Produktionsstandorte, das auf maßgeschneidertes ASIC-Design und -Supply für OEMs und Systemhäuser sowie IC-Designservices für Unternehmen mit eigenen Designteams spezialisiert ist. Das Unternehmen verfügt über erstklassiges Know-how bei der Bereitstellung kundenspezifischer Analog-, und Mixed-Signal- sowie Digital-ICs für seine internationalen Kunden aus den Automobil-, Industrie-, Gesundheits- und Verbrauchermärkten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ensilica.com oder wenden Sie sich an das Team unter sales@ensilica.com .

Kontakt:

Alex Mann

alex.mann@awaveip.com