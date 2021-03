Essen (ots) - Die R&S Vertriebs GmbH mit Sitz in Essen ist bekannt für ihre hochwertigen Wurst-, Schinken- und Frischfleischprodukte sowie ihre innovativen Markenkonzepte. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Tierwohl und eine regionale Produktion. Und diese Ausrichtung hat überzeugt: R&S wurde jüngst mit dem TOP 100-Siegel 2021 ausgezeichnet.Die Auszeichnung TOP 100, die bereits zum 28. Mal verliehen wird, ehrt besonders innovative mittelständische Unternehmen, die zuvor in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren ihre Innovationskraft bewiesen haben - so auch R&S, eine der bedeutendsten Vertriebs- und Logistikgesellschaften im Bereich europäischer Delikatessen in Deutschland.Sind Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt? Und setzen sich die entsprechenden Lösungen auch tatsächlich am Markt durch? Diese Fragen lagen dem Auswahlverfahren des TOP 100-Wettbewerbs zugrunde. Für die Auswertung entwickelten Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke und sein Team rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien, anhand dessen die Unternehmen gemessen wurden: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Aufgrund der aktuellen Situation gab es zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion auf die Coronakrise untersucht wurde.Innovationskraft pur: Trends, die begeistern, und Originale, die überzeugen!Die R&S Vertriebs GmbH konnte in diesem Auswahlverfahren überzeugen. Kein Wunder, denn die "vorausschmeckenden" Experten bei R&S sind dank jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise in Sachen Trends und Gusto immer am Puls der Zeit: Entdecken die sogenannten Gourmetscouts by R&S bei Erzeugern europaweit herausragende kulinarische Produkte mit Potenzial, entwickeln sie daraus individuelle, zukunftsfähige Marken und Strategien für den Handel, die wirken. Exemplarisch dafür stehen die etablierten und besonders erfolgreichen Markenfleischprogramme "Vikingyr", "Château Boeuf®", "Scotland Hills" und "Gut Bressau", deren Kennzeichen - gelebte Nachhaltigkeit und Tierwohl sowie bester Geschmack und höchste Qualität - stets oberste Priorität haben."An unseren sorgfältig ausgewählten und geprüften Lebensmitteln schätzen wir die wahre Herkunft, die reine Zubereitung, das ursprüngliche Geschmackserlebnis. Gleichzeitig können wir eine lückenlose Rückverfolgbarkeit all unserer originalen Spezialitäten aus ganz Europa stets gewährleisten. Wir sind offen für Neues und immer damit beschäftigt, neue Strategien und Konzepte für und mit dem Handel und unseren Lieferanten zu entwickeln. So stehen hinter unseren Erfolgsprodukten immer gute und nachhaltige Stories, die wir überzeugend kommunizieren und mit denen wir echte Genusswelten erschaffen!", so Ingmar Fritz Rauch, Prokurist und Mitinhaber der R&S Vertriebs GmbH und der Albert Rauch GmbH.Am 26. November gibt es dann noch einmal einen Anlass zum Feiern: Alle Preisträger des aktuellen TOP 100-Jahrgangs 2021 kommen zusammen, um auf dem 7. Deutschen Mittelstands-Summit in Ludwigsburg die Glückwünsche von Ranga Yogeshwar entgegenzunehmen.Über den TOP 100-WettbewerbSeit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 25 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner.Pressekontakt:Redaktionsbüro R&S Spezialitäten:c/o Seidl PR & MarketingDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comHerausgeber:R&S Vertriebs GmbHIngmar RauchIm Teelbruch 8745219 Essenwww.rs-europa.comOriginal-Content von: R&S Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154216/4865665