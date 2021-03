Nachdem die RWE-Aktie Anfang März auf ein 6-Monats-Tief von 30,13 EUR fiel, gab es zuletzt wieder eine Erholung bis auf 33,47 EUR am 16. März. Derzeit befindet sich die Aktie im 1-Jahres-Chart unter dem GD 200 und hat aktuell einen Abstand zum GD 200 von 1,8%. RWE im Fokus RWE gehört zu den führenden Energieversorgern in Europa. In Deutschland ist RWE vor dem Wettbewerber...

