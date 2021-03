Im Jahr 2019 hat der DXY an fünf von acht FOMC-Sitzungstagen geschwächelt. Im Jahr 2020 hat der DXY an neun von zehn Entscheidungstagen geschwächelt. Dieses Muster könnte sich in diesem Jahr ändern. Der Dollar legte bei der Januar-Sitzung zu. Wenn die Fed nicht in der Lage ist, die Markterwartungen weg von steigenden Renditen bei der Sitzung in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...