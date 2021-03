Seit jeher werden Spieler in GTA Online von langen Ladezeiten geplagt. Ein findiger Gamer hat jedoch eine Möglichkeit gefunden, diese um 70 Prozent zu verringern. Die Reaktion der Entwickler zeigt, wie Studios von einer aktiven Userschaft profitieren können. Es begann am 28. Februar dieses Jahres. Ein User mit dem Namen T0st veröffentlichte einen umfangreichen Beitrag zu den Nachforschungen, die er angestellt hatte, um herauszufinden, wieso der Online-Modus von Grand Theft Auto 5 mitunter sechs Mal längere Ladezeiten hat als der Story-Modus. Detailreich zerlegte er in seiner Analyse die vielen Probleme im Code von GTA Online, die dazu führen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...